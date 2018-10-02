Минздрав Азербайджана о состоянии пострадавших в ДТП с участием поезда и автобуса

2 октября 2018 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в третьей городской Клинической больнице находятся 12 человек, пострадавших во вчерашнем ДТП с участием поезда и автобуса, сообщили во вторник Trend в пресс-службе минздрава.

Согласно информации, пятеро из них находятся в реанимации, состояние двоих из них тяжелое. В травматологическом отделении находятся пятеро взрослых и двое детей.

Со вчерашнего дня, когда произошло тяжелое ДТП, трое пострадавших были прооперированы, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что шестеро пострадавших в ДТП были госпитализированы в шестой Клинический медцентр. Двое из них получили амбулаторное лечение и выписаны домой. Один из получающих лечение четырех пострадавших находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что вчера около 14:35 на охраняемом железнодорожном переезде в поселке Бина Хазарского района произошло столкновение пассажирского автобуса №160 с госномером 10-TG-106 и поезда.

В результате тяжелого ДТП скончался 13-летний мальчик, 34 человека госпитализированы. Среди пострадавших пятеро малолетних детей. 27 человек, включая малолетних детей, были госпитализированы в третью городскую клиническую больницу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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