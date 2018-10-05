В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов (ФОТО)

5 октября 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, проводятся сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также управлению боевыми машинами.

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