Растет интерес азербайджанской молодежи к робототехнике - замминистра

6 октября 2018 15:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Рост числа участников Олимпиады роботов в Азербайджане более чем в два раза свидетельствует о повышении интереса молодежи к робототехнике.

Об этом в субботу сказал замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

По его словам, цель проводимой сегодня второй Олимпиады роботов – повышение интереса молодежи к робототехнике, поддержка навыков в этой области.

"Радует то, что в прошлогоднем соревновании приняли участие 11 образовательных учреждений и более 20 команд, а в этом году в нем приняли участие более 20 образовательных учреждения и около 50 команд", - сказал Бабаев.

Отметим, что в Бакинском дворце спорта при поддержке министерства молодежи и спорта и организации Азербайджанской инженерной академии и Общественного объединения "Центр образования, обучения и развития молодежи" проходит вторая Олимпиада роботов.

В соревнованиях, возраст участников которых от восьми до 19 лет, принимают участие порядка 50 команд от 20 учебных заведений. Соревнования проводятся по четырем категориям. Победители получат право участвовать во Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Таиланде 16-18 ноября.

Отметим, что Всемирная олимпиада роботов, являющаяся самым большим соревнованием робототехники, с 2004 года ежегодно проводится в различных странах на разные темы. Если в олимпиаде, впервые проведенной в Сингапуре, участвовало 12 стран, то сейчас это число превышает 70.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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