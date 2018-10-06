В Баку проходит II Олимпиада роботов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском дворце спорта при поддержке министерства молодежи и спорта и организации Азербайджанской инженерной академии и Общественного объединения "Центр образования, обучения и развития молодежи" в субботу проходит вторая Олимпиада роботов.

Выступивший на церемонии открытия Олимпиады замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев сказал, что цель олимпиады - повышение интереса молодежи к робототехнике, поддержка навыков в этой области.

В соревнованиях, возраст участников которых от восьми до 19 лет, принимают участие порядка 50 команд от 20 учебных заведений. Соревнования проводятся по четырем категориям. Победители получат право участвовать во Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Таиланде 16-18 ноября.

Отметим, что Всемирная олимпиада роботов, являющаяся самым большим соревнованием робототехники, с 2004 года ежегодно проводится в различных странах на разные темы. Если в олимпиаде, впервые проведенной в Сингапуре, участвовало 12 стран, то сейчас это число превышает 70.

Напомним, что в конце 2017 года Азербайджан стал действительным членом Всемирной олимпиады роботов.

(Автор, фото: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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