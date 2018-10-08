В Азербайджане издан словарь паронимов

8 октября 2018 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане издан словарь паронимов, говорится в понедельник в сообщении Института языкознания имени Насими Национальной академии наук.

Согласно сообщению, уже вышел в свет "Словарь паронимов азербайджанского языка", подготовленный ведущим научным работником отдела современного азербайджанского языка института Наргиз Гаджиевой.

Научными редакторами словаря являются профессора Тофиг Гаджиев и Исмаил Мамедли. Рецензенты словаря - профессора Гара Мешедиев, Надир Мамедли и доцент Интизар Салахов.

В сообщении говорится, что в словаре содержится более 1600 слов.

"Словарь состоит из введения, разъяснения расположенных по алфавиту паронимов, фразеологических паронимов и соматических фразеологических паронимов", - говорится в сообщении института.

Данные слова широко используются в художественной литературе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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