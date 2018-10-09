В древней части Баку - Ичери шехер созданы уголки поэзии Насими (ФОТО)

9 октября 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Государственном историко-архитектурного заповеднике "Ичеришехер" представлен проект "Şövq məqamları" ("Моменты энтузиазма") в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности – Насими, посвященного творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417).

Фестиваль, который впервые прошел в Азербайджане с 27 по 30 сентября, реализован при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана. Несмотря на завершение Фестиваля Насими, бакинцы и гости столицы могут лицезреть уникальные произведения искусства, которые были созданы в рамках данного грандиозного события.

Слияние искусства и пленительного очарования Ичери шехер позволило гостям совершить путешествие по древнему Баку. Здесь можно было ознакомиться с образцами поэзии Насими в разных формах - демонстрировались произведения художников, инсталляции, видеопроекции, звучали образцы поэзии и музыки, представлены театральные постановки. Причем, с этой целью были использованы возможности современных технологий.

В рамках проекта "Şövq məqamları" на более чем 30 участках в Ичери шехер были созданы уголки, связанные с поэзией Насими. Подражательные стихи (назире), написанные на строки Насими, представлены зрителям в узких улочках и переулках Ичери шехер необычным образом – например, в виде каллиграфии на стенах, либо звукозаписи и, даже, будучи "оживленными" на каком-либо пейзаже при помощи технологии “QR kod”. Также был открыт Парк фонарей, который создала финский дизайнер Мия Кивине.

Фестиваль прошел под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я – крупица, я - светило…", которые являются его строками. Программа широкомасштабного международного мероприятия охватывала различные виды искусства и области знаний. В эти дни в родном краю Насими – Шамахы и различных местах Баку – Центре Гейдара Алиева, Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", Музее каменной летописи, Приморском национальном парке, Бакинском медиа-центре, Международном центре мугама и т.д. были проведены различные мероприятия с участием всемирно известных исполнителей Сами Юсуфа и Алима Гасымова, именитых и молодых певцов, музыкантов, поэтов, искусствоведов, философов, художников, актеров, которые вызвали восторженные отклики у гостей и участников фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов)

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