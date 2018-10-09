В Азербайджане прекращены полномочия пяти судей

9 октября 2018 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось очередное заседание Судебно-правового совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в Совете, на заседании выступил председатель Совета Фикрет Мамедов.

Было отмечено, что в период деятельности Судебно-правового совета более 100 судей, учитывая нарушения закона и другие негативные случаи, были отстранены от судебной системы.

Также была отмечена важность осуществления дополнительных мероприятий для устранения существующих недостатков в судебной деятельности, принципиального отношения к правонарушениям и другим негативным случаям, связанным с грубыми нарушениями закона, в особенности с коррупцией.

Было сказано, что для более 800 кандидатов на должность судьи проведен конкурс в прозрачной форме. 108 кандидатов успешно прошли конкурс, а также стажировку в Анкаре и в Европейском суде в Страсбурге. Были рассмотрены предложения Избирательного комитета судей по данным кандидатам и начались индивидуальные беседы с каждым из них с целью специализации.

В ходе заседания был объявлен выговор судье Гарадагского района Баку Рашаду Мамедову, принято решение об освобождении от занимаемой должности судьи Сабаильского районного суда Нуреддина Багирова, а также о досрочном прекращении полномочий судьи Загатальского районного суда Арифа Исмайлова.

Кроме того, прекращены полномочия еще четырех судей по другим законным основаниям. Помимо этого с целью правовой оценки материалы расследования по конкретному факту коррупции было решено направить в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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