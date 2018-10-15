В Бадамдарской оползневой зоне будут снесены 11 домов - Гаджибала Абуталыбов

БАКУ /Trend/ - Необходимо снести 11 домов, расположенных в верхней части оползневой зоны на поселке Бадамдар Баку.

Об этом в понедельник сказал журналистам вице-премьер Азербайджана Гаджибала Абуталыбов.

По словам вице-премьера, к такому выводу пришли приехавшие в Баку с целью проведения расследования на участке японские специалисты.

"Жильцов этих домов переселят, а дома должны быть снесены. Но не на данном этапе. После того, как будет устранена напряженная ситуация на зоне, начнется снос этих домов. На данном этапе какое-либо вмешательство недопустимо. Мы должны дождаться того, когда снизится напряженность", - отметил Абуталыбов.

Абуталыбов сказал, что в настоящее время ситуация на участке остается напряженной.

"На стенах этих 11 домов час назад появились трещины. То есть каждый час происходят какие-то изменения. Японские специалисты советуют, чтобы обязательно подробно изучить данный участок", - сказал заместитель премьер-министра.

По словам вице-премьера, после подробного изучения участка, где произошел оползень, можно прийти к какому-либо результату.

"В первую очередь мы пришли к выводу, что необходимо проанализировать воду во всех вырытых в оползневой зоне исследовательских колодцах. Для этого мы дали поручения МЧС, министерству экологии и природных ресурсов, ЗАО "Азерсу". Анализы будут готовы к завтрашнему дню и представлены японским специалистам", - отметил Абуталыбов.

Отметим, что в 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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