В Азербайджане увеличилось число поступающих в вузы по первой группе специальности - министр

БАКУ /Trend/ - Подготовка специализированных кадров в глобализирующемся мире является одним из главных критериев конкурентоспособности каждой страны на международном уровне, сказал во вторник на мероприятии организованном по случаю награждения победителей конкурса CanSat Azərbaycan, министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам Байрамова, формирование инновативного мышления среди молодежи, считается главными приоритетами в современном мире.

«Отрадно, что Азербайджан, нацелившийся на экономику знаний, выбрал в качестве главного приоритета развитие человеческого капитала. Стране удалось достичь важных результатов в различных мероприятиях. Проведенный конкурс CanSat Azərbaycan внес свой вклад в общее техническое и технологическое развитие и работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Байрамов.

За последние годы, по словам министра, отслеживается позитивная динамика в увеличении числа студентов поступивших в вузы страны по первой группе специальности.

«Восьмидесятипроцентный рост был зафиксирован среди студентов набравших свыше 600 баллов, а по числу набравших средний бал по первой группе специальности рост составил 39 процентов.

В этом году 13 из 29-ти студентов набравших максимальный бал поступили в первую группу», - сказал Байрамов.

В рамках госпрограммы по обучению за рубежом в 2007-2015 годы, по словам министра по государственной линии в различные мировые вузы было направлено свыше 3,5 тысячи студентов. Из них 684 студентов предпочли обучаться специальности инженерии.

Министр также отметил важную роль Азербайджана в становлении космической промышленности. По его словам Азербайджан сегодня входит в список космических стран и работы, проводимые в плане развития космической промышленности, проведение исследований, изучение космического пространства и оказание многочисленных услуг в этой сфере, может считаться новым этапом развития страны.

«Недавно Азербайджан запустил свой второй спутник. Это является историческим событием, которое также ставит перед системой образования новые требования. В этой связи важность обретает применения новых подходов к техническому и технологическому образованию. Особую роль в этом деле играет Национальная академия авиации Азербайджана, которая превратилась в специализированное образовательное учреждение по подготовке высокоспециализированных отраслевых кадров», - сказал Байрамов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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