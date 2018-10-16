Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

16 октября 2018 15:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в 2019 году.

Об этом во вторник сообщила завотделом по вопросам маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца (Baku City Circuit -ВСС) Нигяр Арпадараи.

Она добавила, что билеты можно приобрести в 13 точках, а также онлайн.

Отметим, что очередные соревнования Формулы 1 в Баку пройдут 26-28 апреля следующего года.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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