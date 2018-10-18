При организации Фонда Гейдара Алиева в Москве открылся городок «Осенние дары Азербайджана» (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:08)

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана в России и правительства Москвы и при поддержке министерства экономики Азербайджана с 17 по 21 октября на Тверской площади Москвы будет функционировать городок «Осенние дары Азербайджана».

В церемонии торжественного открытия городка 18 октября приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

Выступая на церемонии открытия, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк сказал, что здесь представлена лучшая продукция, производимая в Азербайджане.

«Сегодня впервые в Москве проводятся Дни Азербайджана в таком формате. В Москве свою продукцию демонстрируют лучшие производители Азербайджана. Сегодня нам приятно видеть каждого пришедшего на Тверскую площадь. Здесь все очень хорошо организовано. В городке демонстрируется азербайджанская продукция, посетители смогут участвовать в мастер-классах. В течение нескольких дней здесь пройдут интересные мероприятия. Надеемся, что подобные мероприятия будут организовываться регулярно. Добро пожаловать в Москву!», - сказал руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу выразил признательность правительству Москвы, мэру российской столицы Сергею Собянину за создание условий для демонстрации азербайджанской продукции.

«Между Азербайджаном и Россией существуют отношения добрососедства и стратегического партнерства. Мы рады, что российская столица занимает особое место в этих отношениях. Во время визита мэра Москвы Сергея Собянина в Баку были проведены плодотворные переговоры», - сказал посол Полад Бюльбюльоглу.

Посол выразил признательность Фонду Гейдара Алиева, президенту Фонда Мехрибан Алиевой за организацию выставки.

«Организованная сегодня выставка - олицетворение сотрудничества между правительствами Азербайджана и Москвы. Я хочу выразить признательность Фонду Гейдара Алиева, президенту Фонда Мехрибан Алиевой за прекрасную организацию городка. Фонд Гейдара Алиева проводит огромную работу во всем мире по популяризации Азербайджана. Как посол Азербайджана в России я очень рад, что по линии Фонда Гейдара Алиева, пропагандирующего азербайджанскую культуру, в Москве проводятся многочисленные мероприятия», - добавил дипломат.

Полад Бюльбюльоглу также отметил, что на выставке представлены и материалы, отражающие туристический потенциал Азербайджана, и пригласил москвичей в Азербайджан. Он выразил надежду на то, что такие выставки станут традиционными.

В городке представлена история и культура Азербайджана, демонстрируются образцы национальной кухни, работы из меди, продукция ковроткачества и других видов творчества.

В течение пяти дней в рамках пропаганды азербайджанской культуры будут организованы концерты и выставки, для посетителей городка будут проведены мастер-классы по изготовлению различных образцов национального искусства и национальным танцам, исполнению на музыкальных инструментах.

В рамках мероприятия организована продажа различной продукции, произведенной в Азербайджане, ресторанов, чайных домов, представляющих азербайджанскую кухню. Также представлена продукция бренда национальных сувениров "I Love Baku". Различные издания Фонда Гейдара Алиева помогут москвичам и гостям российской столицы подробнее ознакомиться с культурой, историей, людьми, искусством и национальной кухней страны.

В дни работы городка выступят Государственный ансамбль танца и Государственный инструментальный ансамбль, ансамбль «Гайтагы» под управлением народного артиста Энвера Садыхова, будет представлена музыкальная программа в сопровождении Шахрияра Иманова. Пришедшие в городок смогут приобрести разные виды продуктов и сувениры, участвовать в мастер-классах, ознакомиться с фотовыставкой, посмотреть выступления творческих коллективов и научиться у профессиональных поваров приготовлению национальных блюд.

Гости мероприятия смогут попробовать образцы азербайджанской кухни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.