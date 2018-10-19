Правительство Азербайджана может предоставлять льготы компаниям, стимулирующих работающих женщин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ни на законодательном, ни на административном уровне нет ограничений на трудовую деятельность женщин.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая в пятницу на презентации проекта Национального плана действий по пресечению основанного на гендерном принципе полового отбора и принятию соответствующих ответных мер в Азербайджане.

По словам министра, женщины должны заниматься и домашней работой.

«В сферах медицины и образования рабочий день короче, поэтому женщины предпочитают работать в этих областях», - сказал Бабаев.

Как отметил министр, поэтому среднемесячная зарплата женщин меньше заработной платы мужчин.

«Независимо от экономического статуса женщин должны обеспечиваться все механизмы равенства. Во всяком случае, если к зарплате будут сделаны надбавки, то это может быть положительным фактором. Компания может стимулировать женщин в определенных сферах, а правительство, в свою очередь, предоставлять льготы этой компании. Это может мотивировать компании принимать больше женщин на работу», - сказал Бабаев.

Министр положительно оценил то, что 47 процентов госслужащих составляют женщины.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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