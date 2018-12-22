В Национальной библиотеке состоялась презентация книг Мир Джалала Пашаева "Литературная критика" и "Публицистика" (ФОТО)

22 декабря 2018 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной библиотеке имени Мирзы Фатали Ахундзаде состоялась презентация книг выдающегося писателя и литературоведа Мир Джалала Пашаева «Литературная критика (1931-1974)» и «Публицистика (1926-1977)», изданных министерством культуры и Национальной библиотекой Азербайджана.

Открывая мероприятие, министр культуры Абульфас Гараев сказал, что в течение этого года прошел цикл мероприятий по случаю 100-летия Мир Джалала Пашаева . Было отмечено, что наследие писателя послужило проведению определенных научных исследований не только в Азербайджане, но и во всем мире.

Выступивший на церемонии презентации народный писатель Эльчин Эфендиев рассказал о богатом творчестве, научной и педагогической деятельности и благородных человеческих качествах Мир Джалала Пашаева. Было отмечено, что выдающийся писатель и ученый, известный педагог Мир Джалал Пашаев был мудрым человеком и благородной личностью. Написанные в различных жанрах произведения писателя привлекают внимание и вызывают большой интерес как по насыщенности тематики, так и по своим языковым и жанровым особенностям. «Мир Джалал муаллим был счастливым писателем, потому что служил не советской системе, а литературе. Несмотря на то, что психология и требования сегодняшних читателей – граждан независимого Азербайджана отличаются, произведения Мир Джалала всегда читаются с любовью. Он также был счастливым ученым-литературоведом. Несмотря на то, что литературоведение являлось составной частью советской идеологии, Мир Джалал продолжал служить не системе, а истории азербайджанской литературы. Он был также счастливым педагогом. Потому что посвятил свою педагогическую деятельность не комсомольской и партийной идеологии, а воспитанию достойных сыновей азербайджанского народа», – отметил Эльчин Эфендиев.

Выступившие на мероприятии научный консультант изданных книг академик Низами Джафаров, директор Национальной библиотеки, профессор Керим Таиров, народный поэт Нариман Гасанзаде, автор предисловия к книге «Литературная критика (1931-1971)» профессор Асиф Рустамли, автор предисловия к книге «Публицистика (1926-1977)» Эльнур Иманбейли, профессора Шириндил Алышанлы, Булудхан Халилов, и другие рассказали о научных достоинствах книги, личных качествах выдающегося писателя как ученого и педагога, своеобразии его творчества, поделились воспоминаниями о нем.

Было отмечено, что в книгах собраны и представлены читателям и исследователям литературно-критические и публицистические статьи Мир Джалала Пашаева, которые до сих пор не были опубликованы в виде отдельной книги.

В заключение от имени семьи ученого выступил сын писателя, ректор университета ADA, профессор Хафиз Пашаев и поблагодарил каждого, кто внес свой труд в организации мероприятия.

Отметим, что руководителем проекта новых изданий является министр культуры Абульфас Гараев, научным консультантом - академик Низами Джафаров, составителем и научным редактором - профессор Керим Таиров, редакторами - заслуженный работник культуры Адиба Исмайлова и доктор философии по филологии Валида Гасанова.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Украине по случаю 100-летия Мехти Гусейнзаде выпущена почтовая марка (ФОТО)
Общество 13:52
В Азербайджане растет производство химпродукции
Бизнес 12:36
"Российские железные дороги" снизят тарифы на грузоперевозки через Азербайджан
Бизнес 11:07
Для проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию выделен крупный грант
Энергетика 10:57
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 10:32
В Азербайджане разрабатывается дорожная карта по развитию страхового рынка
Финансы 09:33
Лента новостей
В Украине по случаю 100-летия Мехти Гусейнзаде выпущена почтовая марка (ФОТО)
Общество 13:52
СМИ: В результате падения автобуса в ущелье в Непале погибли 23 человека
Другие страны 13:44
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 декабря
Энергетика 13:38
СМИ: Еще один водитель погиб во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами"
Европа 13:36
Flydubai начнет полеты в Узбекистан
Туризм 13:29
В Павлодарской области строится фабрика по производству индюшатины
Казахстан 13:19
Спикер парламента Азербайджана посетит Иран
Политика 13:17
Азербайджанская нефть 21 декабря подешевела
Энергетика 13:14
DPA: не менее 15 человек погибли при терактах у Национального театра в Могадишо
Арабские страны 13:14