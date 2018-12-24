В Баку строятся новые линии ливневой канализации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работу по строительству дополнительных линий ливневых систем, предусмотренных для отвода дождевых вод, собирающихся на участке пересечения улиц Бакиханова, Джейхуна Гаджибейли и Сахавата Гулиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В этих целях на территории были проложены новые 300 миллиметровые трубы общей протяженностью в 130 метров.

Как продолжение комплексных мероприятий, проводимых под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, на улицах и проспектах в Гарадагском, Абшеронском, Ясамальском, Сабаильском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку планируется построить новые линии ливневых систем и установить водозаборные сооружения.

В целом в рамках комплексных мероприятий за последние три года на улицах и проспектах Баку было построено около 10 километров новых линий ливневой канализации, установлены дополнительные водозаборные сооружения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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