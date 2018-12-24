В Баку строятся новые линии ливневой канализации (ФОТО)

24 декабря 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит работу по строительству дополнительных линий ливневых систем, предусмотренных для отвода дождевых вод, собирающихся на участке пересечения улиц Бакиханова, Джейхуна Гаджибейли и Сахавата Гулиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В этих целях на территории были проложены новые 300 миллиметровые трубы общей протяженностью в 130 метров.

Как продолжение комплексных мероприятий, проводимых под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, на улицах и проспектах в Гарадагском, Абшеронском, Ясамальском, Сабаильском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку планируется построить новые линии ливневых систем и установить водозаборные сооружения.

В целом в рамках комплексных мероприятий за последние три года на улицах и проспектах Баку было построено около 10 километров новых линий ливневой канализации, установлены дополнительные водозаборные сооружения.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 22 декабря 14:09
В Баку фальшивомонетчики пытались сбыть 42 тыс. поддельных евро (ФОТО)
Происшествия 20 декабря 18:15
Завершается проектирование пешеходного моста в рамках проекта Baku White City (ФОТО)
Общество 18 декабря 15:55
Автомобили в Баку подорожали
Бизнес 18 декабря 15:06
В Ичеришехер продолжается реконструкция средневековой бани (ФОТО)
Общество 17 декабря 17:59
Участник российского телепроекта "Голос" снял клип в Баку (ВИДЕО)
Звёздный мир 15 декабря 12:50
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация книги и фильма посвященных 15 летнему периоду президентства Ильхама Алиева
Политика 17:38
В Азербайджане из оборота изъято свыше 3,5 тыс. поддельных манатов
Происшествия 17:15
Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана
Общество 17:09
Посол Сирии: Политика США на Ближнем Востоке провалилась
Арабские страны 17:03
Парламентская коалиция Израиля объявила самороспуск: выборы через четыре месяца
Израиль 16:53
В Азербайджане около 200 пациентов были обследованы с целью выявления инфекционных заболеваний
Общество 16:51
Танцующие небеса в Баку (ФОТО)
Культура 16:44
Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение в 1,2 раза
Финансы 16:42
Россия надеется, что США и КНДР в 2019 году ускорят налаживание отношений
Россия 16:41