Госструктурам Азербайджана поручено подготовить предложения по организации трамвайного движения

БАКУ /Trend/ - В 2019-2022 годы в Азербайджане планируется разделение пассажирских перевозок по видам транспорта и обеспечение взаимосвязи между ними, сообщает в пятницу Trend.

Об этом говорится в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджане на 2019-2023 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева 27 декабря 2018 года.

В программе отмечается, что будут подготовлены План мероприятий, а также Единая транспортная стратегия Азербайджана.

Кроме того, предусматривается развитие существующей транспортной инфраструктуры, а также увеличение числа внутригородских видов общественного транспорта. В том числе, изучается возможность оценки экономической эффективности и организации деятельности трамваев, каботажа, ведется подготовка предложения в данной сфере.

Основной структурой, которой вменено решение перечисленных задач, назначено министерство транспорта, связи и высоких технологий, другими исполнительными структурами являются - МВД, Бакинское транспортное агентство (БТА), ЗАО «Бакинский метрополитен», ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азербайджан хава йоллары» и ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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