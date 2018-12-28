AzerGold завершил объявленную по случаю 100-летия АДР программу стипендий (ФОТО)

28 декабря 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold” провел мероприятие, посвященное итогам объявленной по случаю 100-летия АДР программы стипендий.

Как передает Trend со ссылкой на ЗАО, выступивший в рамках мероприятия заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Октай Мамедов назвал создание и деятельность Азербайджанской Демократической Республики как одну из важных страниц национальной истории. О. Мамедов отметил, что объявленная в рамках политики социальной ответственности компании программа стипендий преследует цель поддержки развития науки, а также исследования истории АДР и традиций республики.

Член жюри, историк Фирдовсия Ахмедова подчеркнула высокое значение объявления со стороны главы государства 2018 года «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Отметив, что ЗАО «AzerGold» является одной из немногих компаний, стимулирующих исторические исследования, историк призвала и другие компании последовать этому положительному примеру.

Далее, историк Анар Велиев подчеркнул важность проведения в последующие годы исследований, поддерживающих развитие истории.

Отметим, что объявленный в мае текущего года конкурс охватывает малоисследованные направления истории АДР. В результате оценки жюри, состоящего из историков Фирдовсии Ахмедовой и Анара Велиева, а также председателя Комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО “AzerGold” Садигы Мехтиевой большинством голосов победителями были избраны представленные Азером Нагиевым исследовательские темы «Денежная политика и политика ценных бумаг в АДР», представленные Анаром Алиевым исследовательские темы «Антипропаганда в большевистской прессе промышленных и аграрных вопросов АДР», и представленные Зиядом Амраховым исследовательские темы «Особенности азербайджанского парламентаризма». Со стороны Комитета корпоративной социальной ответственности также будет оказана поддержка в публикации представленных со стороны победителей исторических исследований в местной и зарубежной прессе.

Функционирующий при ЗАО “AzerGold” Комитет корпоративной социальной ответственности планирует и в последующие годы реализовывать проекты, стимулирующие развитие социальных наук и исторических исследований.

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