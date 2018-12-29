Шахрияр Мамедъяров завоевал серебро Чемпионата мира по рапиду

29 декабря 2018 00:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров завоевал серебро в чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходил в Санкт-Петербурге. Как передаёт Trend, Мамедъяров набрал 10,5 очков.

В последнем туре Мамедъяров сыграл вничью с российский гроссмейстером Даниилом Дубовым, который в итоге стал чемпионом мира. Бронза досталась представителю США Хикару Накамуре.

Победительницей в женском турнире стала китайская шахматистка Цзюй Вэньцзюнь, набравшая 10 очков, второе место заняла Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана (9), третьей стала россиянка Александра Горячкина (9).

Азербайджанские шахматистки заняли следующие места:

18- Гюльнар Мамедова (7,5 очков)

39- Гюнай Мамедзаде (7 очков)

76- Зейнаб Мамедъярова (5,5 очков)

79- Тюркан Мамедъярова (5,5 очков).

Призовой фонд мужского турнира по рапиду составил $350 тыс., Дубов получит $60 тыс. Женщины разыграли $150 тыс., из которых $40 тыс. достанутся Цзюй Вэньцзюнь. Чемпионат мира по блицу пройдет 29-30 декабря.

(Автор: Турал Туран)

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