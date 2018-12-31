Компания Run Group поздравляет азербайджанский народ

31 декабря 2018 13:00 (UTC+04:00)

Компания Run Group поздравляет азербайджанский народ с Новым годом и 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, желает здоровья, счастья и благополучия. Пусть наступающий 2019 год будет успешным и удачным для нашего народа и государства!

Компания Run Group, строящая свою деятельность в основном на привлечении инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, продолжает последовательно завоевывать успехи в ряде сфер. Компания реализуемыми проектами старается внести свой вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания, установившая тесные международные связи с рядом известных компаний, фондов, научных, образовательных и медицинских предприятий мира, в настоящее время реализует в Азербайджане широкомасштабные проекты в области строительства, туризма, здравоохранения, медиа и киноискусства, а также социальные проекты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Кыргызстана поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником
Кыргызстан 8 декабря 10:24
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Пакистана
Политика 22 марта 18:12
Глава Туркменистана поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана
Туркменистан 22 мая 2017 21:53
Ангела Меркель: Азербайджан сможет в полном объеме развить свой потенциал лишь после разрешения региональных конфликтов
Политика 6 апреля 2017 15:29
Президент Азербайджана поздравил нового короля Таиланда
Политика 6 декабря 2016 18:15
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана с праздником Гурбан байрам
Политика 12 сентября 2016 19:11
Лента новостей
Метрополитен продлил время работы в новогоднюю ночь
Общество 13:29
На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 61
Другие страны 13:22
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за тумана
Беларусь 12:27
Министр обороны проверил боеготовность бронетехники, размещенной в прифронтовой зоне (ФОТО)
Общество 11:59
В Магнитогорске ввели режим ЧС после взрыва в жилом доме
Россия 11:36
В Азербайджане достигнуто рекордное за 20 лет производство коконов шелкопряда
Бизнес 11:18
Проезд на метро и автобусах в Тбилиси будет бесплатным в новогоднююю ночь
Грузия 10:42
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:14
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Магнитогорске (ОБНОВЛЕНО)
Россия 09:56