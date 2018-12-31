Компания Run Group поздравляет азербайджанский народ с Новым годом и 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира, желает здоровья, счастья и благополучия. Пусть наступающий 2019 год будет успешным и удачным для нашего народа и государства!

Компания Run Group, строящая свою деятельность в основном на привлечении инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, продолжает последовательно завоевывать успехи в ряде сфер. Компания реализуемыми проектами старается внести свой вклад для того, чтобы развивающийся Азербайджан вошел в число самых передовых стран мира. С этой целью компания, установившая тесные международные связи с рядом известных компаний, фондов, научных, образовательных и медицинских предприятий мира, в настоящее время реализует в Азербайджане широкомасштабные проекты в области строительства, туризма, здравоохранения, медиа и киноискусства, а также социальные проекты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.