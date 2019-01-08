«Азерсу» завершает мониторинг просевшей дороги в одном из бакинских проспектов

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» завершает мониторинг просевшей дороги на проспекте Нобеля в Хатаинском районе Баку.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, георадарная группа ОАО «Азерсу» уже завершила свою работу.

«На данном участке работали две группы. Георадарная группа завершила мониторинг. В настоящее время ведется анализ взятых образцов. Результаты анализа будут представлены «Азерсу». После этого будет определен уровень грунтовых вод. Вторая группа завершает инъекцию скважины. Вероятнее всего, работа полностью завершится 9 января», - отметил Джабраиллы.

Глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли сказал Trend, что после завершения работы дорога будет заасфальтирована.

Напомним, что в прошлом месяце на проспекте Нобеля, перед территорией бывшего НПЗ «Азернефтяг» произошло проседание дороги. Сообщалось, что причиной проседания стала утечка воды.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор Ирина Парфёнова: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.