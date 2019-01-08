Конфедерация профсоюзов Азербайджана о создании детских оздоровительных лагерей и санаториев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для создания детских оздоровительных лагерей и санаториев требуются большие финансовые средства.

Об этом во вторник в интервью Trend сказал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана, вице-президент Международной конфедерации профсоюзов, депутат Милли Меджлиса (парламента) Саттар Мехбалыев.

По его словам, были осмотрены территории в отдельных регионах страны, чтобы найти места с благоприятными условиями для создания таких лагерей и санаториев, однако данные места не соответствовали требованиям.

«Обычно, когда мы предоставляем путевки членам профсоюза, мы учитываем и детей. То есть, мы предоставляем путевки на три-пять человек, и дети также получают возможность отдыхать вместе с родителями. Некоторые структуры имеют свои центры отдыха для детей, и в этих центрах мы организуем отдых для детей членов профсоюза, внося определенную плату», - добавил Мехбалыев.

По его словам, организация отдыха детей всегда находится в центре внимания конфедерации.

Мехбалыев отметил, что в настоящее время при Конфедерации профсоюзов Азербайджана действуют 12 санаториев и центров отдыха.

«90 процентов санаториев в 2018 году было отремонтировано на высоком уровне, созданы все необходимые условия для отдыха», - сказал председатель конфедерации.



Как сказал Мехбалыев, несмотря на то, что большинство профсоюзных санаториев работает с убытками, цены на проживание в них не повышаются.

«Цена одной путевки в санаторий - 600 манатов. Это очень дешево, однако, несмотря на то, что мы работаем с убытками, мы не поднимаем цены. Так как, если мы поднимем цены, то будут ограничены возможности для отдыха лиц с небольшими доходами. Мы также уделяем внимание вопросу повышения зарплат работников в оздоровительных учреждениях», - сказал Мехбалыев.

Мехбылаев также сказал, что работники нефтегазовой промышленности Государственной нефтяной компании дополнительно выделяют Конфедерации профсоюзов 3-4 миллиона манатов.

«В таком случае между профсоюзами и Государственной нефтяной компанией заключается договор, и работникам нефтегазовой сферы, помимо купленных у нас путевок, выдаются путевки, купленные у частного сектора. В целом, если учесть купленные у нас и у частного сектора путевки, в 2018 году гражданам было предоставлено более 100 тысяч путевок», - добавил председатель конфедерации.

Мехбалыев также сказал, что в настоящее время Профсоюз работников культуры продолжает строительство центра оздоровительного отдыха для своих работников.

«Еще одним оздоровительным центром является санаторий-профилакторий, действующий при Объединении профсоюзов работников метрополитена», - добавил Мехбалыев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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