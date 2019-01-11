В Украине откроется Центр азербайджанской культуры (ФОТО)

11 января 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Харькове завершены работы по открытию Центра азербайджанской культуры, арт-галереи и парка памятников при посольстве Азербайджана в Украине, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.

Центр азербайджанской культуры, арт-галерею и парк памятников, которые будут расположены в центре Харькова, планируется открыть весной.

Этот проект реализован при поддержке и по инициативе посольства Азербайджана народным художником Украины, заведующим кафедрой скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Сейфаддином Гурбановым.

Основная цель Центра азербайджанской культуры и арт-галереи заключается в оказании поддержки национальным, региональным и местным программам с целью пропаганды культуры и искусства Азербайджана, сохранения культурного наследия, развития и поддержки талантливых детей, улучшения социально-экономического положения Украины, осуществления гуманитарных акций и пропаганды благотворительной деятельности.

Отметим, что Харьков является вторым крупным городом Украины по численности населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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