В Украине откроется Центр азербайджанской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Харькове завершены работы по открытию Центра азербайджанской культуры, арт-галереи и парка памятников при посольстве Азербайджана в Украине, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство.
Центр азербайджанской культуры, арт-галерею и парк памятников, которые будут расположены в центре Харькова, планируется открыть весной.
Этот проект реализован при поддержке и по инициативе посольства Азербайджана народным художником Украины, заведующим кафедрой скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Сейфаддином Гурбановым.
Основная цель Центра азербайджанской культуры и арт-галереи заключается в оказании поддержки национальным, региональным и местным программам с целью пропаганды культуры и искусства Азербайджана, сохранения культурного наследия, развития и поддержки талантливых детей, улучшения социально-экономического положения Украины, осуществления гуманитарных акций и пропаганды благотворительной деятельности.
Отметим, что Харьков является вторым крупным городом Украины по численности населения.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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