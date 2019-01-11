В Азербайджане в прошлом году у 395 лиц был выявлен сифилис

11 января 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году у 395 лиц был выявлен сифилис, сказала в пятницу Trend директор НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б. Эйвазова Зохра Алимирзоева.

По ее словам, с 1 июня 2015 года, когда в Азербайджане началось обязательное медицинское обследование лиц, вступающих в брак, и до сегодняшнего дня было выявлено 18 235 носителей талассемии, у 455 человек был диагностирован ВИЧ/СПИД, у 1 728 – сифилис.

Алимирзоева отметила, что за указанный период анализы крови сдали 495 548 человек.

До сегодняшнего дня было выявлено 189 пар, в которых обе стороны являются носителями талассемии, сказала директор института.

Она добавила, что в прошлом году анализы крови сдали 131 264 человека, из которых 4 161 оказался носителем талассемии, у 173 был выявлен ВИЧ, а у 395 – сифилис.

Директор НИИ также отметила, что в 2018 году пренатальное обследование (скрининг) прошли 55 пар носителей талассемии.

«На 16-18 неделе беременности был обследован плод у женщин. В результате у 16-ти плод оказался здоровым, у 27-и – носителем талассемии (практически здоровый), а у 12-ти - больной плод, поэтому по совету врача был сделан аборт", - сказала Алимирзоева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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