Очередной удар по лживой пропаганде антиазербайджанских сил (ФОТО)

12 января 2019 07:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В очередной раз становимся свидетелями разоблачения антиазербайджанских сил.

Так как стало известно Trend из дипломатических источников, 11 января на основании обращения представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане была организована встреча ответственных дипломатов посольств стран ЕС с Мехманом Гусейновым в изоляторе.

Во встрече приняли участие заместитель руководителя представительства ЕС в Азербайджане, сотрудники посольств Франции, Нидерландов, Великобритании, Чехии и Германии. Они на месте ознакомились с условиями содержания Мехмана Гусейнова и состоянием его здоровья. Таким образом, они в очередной раз стали свидетелями того, что здоровье Мехмана Гусейнова нормальное, у него нет каких-либо жалоб в связи с условиями его содержания, он может свободно встречаться с адвокатом и со своим отцом.

Это видно отчетливо и из фотографий. Дипломаты стран-членов ЕС остались очень довольны созданными условиями и выразили благодарность правительству Азербайджана за организацию данной встречи и продемонстрированную прозрачность.

Таким образом, был нанесен удар по лживой пропаганде и попыткам драматизировать данный случай с использованием имени Мехмана Гусейнова антиазербайджанскими кругами и пятой колонной.

Азербайджанская служба новостей АМИ Trend

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