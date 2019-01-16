В Азербайджане 40% внебюджетных поступлений вузов будут направлены на соцзащиту учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минимум 40 процентов средств, полученных государственными вузами из внебюджетных источников, будут направляться на социальную защиту (надбавки к зарплате и другие стимулирующие выплаты) учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Это отражено в "Образцовом уставе вузов, созданных государством и муниципалитетами", утвержденном Кабмином.

В соответствии с Уставом, средства, полученные вузом из внебюджетных источников, направляются только на развитие образования, материально-технической базы учреждения, социальную защиту обучающихся и преподающих лиц.

В Уставе говорится, что вуз может заниматься соответствующими видами предпринимательской деятельности, определенной Кабмином.

Для этого по соглашению с государственным органом (структурой) или муниципалитетом, которому подчиняется вуз, он создает сельскохозяйственные общества, или участвует в них.

Имущество, приобретенное вузом за счет средств, поступивших из внебюджетных источников, включается в его собственность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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