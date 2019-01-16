В Азербайджане 40% внебюджетных поступлений вузов будут направлены на соцзащиту учителей

16 января 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане минимум 40 процентов средств, полученных государственными вузами из внебюджетных источников, будут направляться на социальную защиту (надбавки к зарплате и другие стимулирующие выплаты) учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Кабмин.

Это отражено в "Образцовом уставе вузов, созданных государством и муниципалитетами", утвержденном Кабмином.

В соответствии с Уставом, средства, полученные вузом из внебюджетных источников, направляются только на развитие образования, материально-технической базы учреждения, социальную защиту обучающихся и преподающих лиц.

В Уставе говорится, что вуз может заниматься соответствующими видами предпринимательской деятельности, определенной Кабмином.

Для этого по соглашению с государственным органом (структурой) или муниципалитетом, которому подчиняется вуз, он создает сельскохозяйственные общества, или участвует в них.

Имущество, приобретенное вузом за счет средств, поступивших из внебюджетных источников, включается в его собственность.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане еще две структуры будет присваивать научную степень
Общество 11:39
Изменен состав Координационной группы Агентства развития МСБ Азербайджана
Политика 9 января 11:10
В Азербайджане утвержден Порядок подготовки секторальных стратегических планов бюджетных организаций
Общество 4 января 11:38
Под председательством премьер-министра Азербайджана прошло очередное заседание Кабмина (ФОТО)
Политика 27 декабря 2018 17:33
Утверждены новые правила приема в вузы Азербайджана
Общество 24 декабря 2018 17:09
Изменены правила приема в колледжи Азербайджана
Общество 24 декабря 2018 11:30
Лента новостей
В 2018 году ВВП в Кыргызстане увеличился на 3,5%
Кыргызстан 11:49
Казахстан повысил экспортные цены на товары местного производства
Финансы 11:48
В Азербайджане еще две структуры будет присваивать научную степень
Общество 11:39
Минэнерго США огласило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы
Энергетика 11:35
ВОЗ: В Азербайджане необходимо повысить цены на табачную продукцию
Общество 11:32
Национальная валюта Казахстана подешевела к доллару
Финансы 11:29
Министр экономики Германии сообщил, что Берлин предпринял меры на случай "жесткого" Brexit
Европа 11:19
С мая Buta Airways открывает прямые рейсы в Астрахань
Бизнес 11:16
Экспертная группа НАТО находится в Баку
Политика 11:15