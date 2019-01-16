Исполнительная власть Баку обратилась с предупреждением в связи с сильным ветром

16 января 2019 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть Баку обратилась с предупреждением к жителям столицы, в особенности водителям, в связи с сильным ветром.

Как сказал в среду Trend начальник Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Орхан Мамедов, в связи с сильным ветром Исполнительная власть создала штаб, который будет действовать 17 - 18 января.

Мамедов отметил, что в связи с тем, что 17 и 18 января ожидается сильный ветер, гражданам, а также водителям рекомендуется быть внимательными. Так, во многих случаях водители останавливают свои автомобили именно под деревьями, что очень опасно в ветреную погоду.

«Просим водителей не оставлять свои машины под большими деревьями. Также просьба к жителям столицы быть осторожными, не проходить под деревьями», - сказал Мамедов.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 сентября погода на территории страны резко изменится. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличится до 20-25 м/с, временами до 30-35 м/с, в открытом море до 38-40 м/с. Высота волны в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и больше метров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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