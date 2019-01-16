В БГУ экзамены проводятся под общественным контролем (ФОТО)

16 января 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При участии членов Совета общественного контроля и рекомендаций при ректорате Бакинского государственного университета (БГУ), депутатов парламента, экспертов в области образования, родителей студентов, представителей неправительственных организаций (НПО), средств массовой информации и общественности проведен мониторинг экзаменов осенней экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года.

Основной целью общественного контроля является информирование общественности о прозрачности экзаменационной сессии, объективности в оценке знаний студентов.

Члены Совета общественного контроля и рекомендаций, представители медиа и другие участники ознакомились с распределением преподавателей-координаторов, контролирующих экзамены, побывали в комнате мониторинга при Учебном департаменте, наблюдали за процессом экзаменации в аудиториях, ознакомились с кодированием письменных работ, провели осмотр организации и проведения экзаменов.

Отмечено, что для контроля над ходом экзаменационной сессии, в которой принимают участие свыше 23 тысяч бакалавров и магистрантов, а также приема и расследования обращений студентов, родителей и общественности создана Штаб-квартира и апелляционные комиссии при ней. Обеспечены условия для обращения студентов, недовольных оценкой их знаний.

После мониторинга экзаменов на встрече членов Совета общественного контроля и рекомендаций и представителей медиа с исполняющим обязанности ректора БГУ, заместителем министра образования Азербайджанской Республики Фирудином Гурбановым проведен обмен мнениями по организации и проведению экзаменов.

В то же время Ф.Гурбанов говорил о проводимых в университете работах, новшествах и подготовке к юбилею вуза в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров и соответствующим приказом министерства образования с целью обеспечения выполнения распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея БГУ. Отмечено, что юбилейные мероприятия пройдут в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, будут проведены научно-практические конференции, подготовлены различные издания, отражающие историю университета.

Члены Общественного совета и другие участники мониторинга высоко оценили проделанную работу, по достоинству оценили прозрачность и объективность проводимых экзаменов, принятие необходимых мер для предотвращения всевозможных негативных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе экзаменации, и выразили удовлетворение созданными студентам условиями для демонстрации своих знаний.

В новый состав Совета общественного контроля и рекомендаций при ректорате БГУ входят президент Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Новруз Аслан, депутат Севиндж Фаталиева, председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Афлатун Амашов, председатель Международного фонда "Евразия Пресс" Умуд Мирзаев, председатель Научно-религиозного совета Управления мусульман Кавказа, академик Васим Мамедалиев, вице-президент компании BP Бахтияр Асланбейли, президент Национального форума НПО Рауф Зейни, президент Фонда исследований «Конституция», координатор Сети информации и сотрудничества коалиции НПО по борьбе с коррупцией Алимамед Нуриев, руководитель образовательного центра “XXI век” Этибар Алиев, заместитель председателя республиканского комитета Союза свободных профсоюзов работников образования Азербайджана Мирза Джафарзаде, главный редактор "525-й газеты" Рашад Маджид, главный редактор газеты «Шарг» Акиф Ашырлы и главный редактор сайта Modern.az Эльшад Эйвазлы.

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