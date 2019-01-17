KATV 1: Российские каналы не вещают из-за временных профилактических работ

БАКУ /Trend/ - Проблема, возникшая в вещании российских каналов в Азербайджане, не имеет отношения к кабельному телевидению "KATV 1", сообщил в четверг Trend глава пресс-службы "KATV 1" Парвин Садыхов.

По словам Садыхова, сегодня отсутствуют какие-либо проблемы в вещании "KATV 1": «Проблема со связью по причине сильного ветра была всего лишь в одном здании, и сегодня ее устраняют наши работники. В данный момент вещание продолжается. Местные и турецкие каналы работают нормально. А проблема на российских каналах связана с проводимыми здесь профилактическими работами. Трансляция прекращена временно. В дневные часы вещание каналов будет восстановлено».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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