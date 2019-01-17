Исполнительная власть Баку вновь предупредила жителей и водителей столицы в связи с непогодой

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть города Баку сделало очередное предупреждение жителям Баку, а также водителям в связи с сильным ветром с осадками.

Как сказал в четверг Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов, дождь и мокрый снег, смягчают корни деревьев, а сильный ветер еще больше повышает угрозу падения деревьев.

«Поэтому просьба водителям, не оставлять свои автомобили под деревьями. Граждане также не должны стоят под деревьями, и проявлять предельную осторожность, проходя рядом с ними», - добавил Мамедов.

Напомним, что министерство экологии и природных ресурсов предупредило об особо опасном гидрометеорологическом явлении сегодня и завтра на территории страны.

Отметим, что согласно прогнозу Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов на территории республики резко изменилась погода, до второй половины пятницы будет дуть сильный северо-западный ветер, максимальная скорость ветра будет достигать 28-33 метров в секунду, иногда 35-38 метров в секунду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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