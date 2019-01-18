Минздрав Азербайджана о ситуации по кори в стране

18 января 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зарегистрированы отдельные случаи заболевания корью, и большая их часть приходится на Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева.

Она напомнила, что после 1 января в соседней Грузии было зарегистрировано 312 случаев заболевания корью, и отметила, что анализы, взятые у больных, у которых наблюдались высыпания, были проверены Противочумной станцией.

«С конца ноября по настоящее время в редких случаях были выявлены лица пожилого возраста, у которых были подозрения на корь. Мало случаев также было зарегистрировано среди детей. Проведенные лабораторные анализы подтвердили отдельные случаи заражения корью взрослых», - сказала Алиева.

По ее словам, лица, которые заболели корью, в свое время не были вакцинированы.

«Если дети и взрослые прошли вакцинацию, то вырабатывается длительный иммунитет к болезни», - сказала замдиректора.

Она посоветовала вакцинировать детей, напомнив, что сейчас во всех европейских странах, в соседних с Азербайджаном странах чрезмерно распространена корь.

Что касается вероятности того, что корь была занесена в Азербайджан из Грузии, то Алиева сказала, что это возможно.

"Иногда граждане не хотят информировать о том, что имеют связи с Грузией, но даже если не хотят, это так. Центр считает, что болезнь занесена из Грузии. Понятно, что не каждый больной связан с Грузией, но необходимо учесть, что в первый раз болезнь обычно заносят один или два человека, а потом она распространяется среди других», - сказала Алиева.

Замдиректора центра также добавила, что в Азербайджане заражение корью в последний раз было зафиксировано в январе-июле 2013 года, а в последующие годы эта инфекция не регистрировалась.

Напомним, что в прошлом году в Грузии было 2000-2200 случаев заражения корью, в этом году - 312 случаев. Больше всего случаев заражения корью зарегистрировано в регионах Кахетия и Имеретия. 56 процентов заболевших – это граждане в возрасте 20-40 лет, восемь процентов – дети в возрасте до одного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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