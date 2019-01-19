В Азербайджан будет доставлена вакцина против кори для иммунизации взрослых

19 января 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С учетом большого количества заболевших корью в соседних и европейских странах, в Азербайджан планируется ввоз вакцины против кори-краснухи для иммунизации взрослого населения. Об этом сказала Trend заместитель директора Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, министерство здравоохранения уже заказало у ЮНИСЕФ для доставки в страну 160 тысяч единиц вакцины.

Замдиректора центра добавила, что после того, как вакцина будет доставлена в Азербайджан, лица старше 18 лет смогут обратиться в участковую поликлинику и пройти вакцинацию.

Алиева отметила, что поставка в Азербайджан вакцины планируется на конец марта-начало апреля.

По ее словам, в Азербайджане в настоящее время имеется достаточное количество вакцины для иммунизации детей.

«В стране для иммунизации детей имеется комбинированная вакцина против кори-краснухи. Родители должны обращаться в медицинские учреждения по месту проживания для своевременной вакцинации своих детей», - сказала Алиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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