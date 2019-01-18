В Азербайджане предлагается разработать механизм контроля за использованием антибиотиков

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходим механизм строгого контроля за использованием антибиотиков.

Об этом в пятницу во время выступления на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения сказала член комитета Ганира Пашаева.

По ее словам, в Европе и других развитых странах антибиотики не продаются свободно.

«Порой работающие в аптеках лица, не обладая информацией об антибиотиках, рекомендуют людям эти препараты. Нас беспокоит вопрос использования в Азербайджане антибиотиков без назначения врача. Использование таких препаратов может привести в дальнейшем к ухудшению слуха и другим серьезным проблемам. Необходимо усилить механизм контроля в этой сфере», - сказала Пашаева.

Депутат добавила, что семьи, которые имеют больного аутизмом, просят поддержку со стороны государства.

Пашаева отметила, что также увеличилось количество обращений по гепатиту C.

По мнению депутата, необходимо провести в парламенте слушания по предотвращению распространения гепатита C.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.