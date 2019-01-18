В Азербайджане предлагается разработать механизм контроля за использованием антибиотиков

18 января 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходим механизм строгого контроля за использованием антибиотиков.

Об этом в пятницу во время выступления на заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения сказала член комитета Ганира Пашаева.

По ее словам, в Европе и других развитых странах антибиотики не продаются свободно.

«Порой работающие в аптеках лица, не обладая информацией об антибиотиках, рекомендуют людям эти препараты. Нас беспокоит вопрос использования в Азербайджане антибиотиков без назначения врача. Использование таких препаратов может привести в дальнейшем к ухудшению слуха и другим серьезным проблемам. Необходимо усилить механизм контроля в этой сфере», - сказала Пашаева.

Депутат добавила, что семьи, которые имеют больного аутизмом, просят поддержку со стороны государства.

Пашаева отметила, что также увеличилось количество обращений по гепатиту C.

По мнению депутата, необходимо провести в парламенте слушания по предотвращению распространения гепатита C.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Законопроект "О репродуктивном здоровье" нацелен на защиту здоровья женщин - комитет Милли Меджлиса
Общество 17:04
В результате проводимой Азербайджаном политики по изоляции Армении страна-оккупант находится в серьезном кризисе - депутат
Нагорно-карабахский конфликт 17 января 16:44
Зависимость Азербайджана от импорта азотных удобрений полностью устранена - депутат
Энергетика 16 января 20:19
Проводимые Президентом Ильхамом Алиевым структурные реформы служат росту эффективности и гибкости управления - депутат
Политика 16 января 17:13
Структурные реформы в Азербайджане внесут большой вклад в повышение эффективности местных институтов самоуправления - депутат
Политика 15 января 18:00
В 2018 году обеспечено социально-экономическое развитие Азербайджана - депутат
Политика 15 января 14:18
Лента новостей
Azercell запустила сервис мобильного ТВ для своих абонентов
ИКТ 18:16
В Баку впервые будет проведена международная премия "Золотая пальма" (ФОТО)
Социум 18:15
Суд продлил арест экс-президента Армении
Армения 18:12
Россия остается крупнейшим торговым партнером Узбекистана
Бизнес 17:57
Азербайджанский производитель увеличивает экспорт алкогольной продукции
Бизнес 17:52
В Ташкенте откроется постоянный офис Конфедерации индийской промышленности
Узбекистан 17:47
В Баку определены победители международного конкурса Ümid 2019 (ФОТО)
Культура 17:46
Во Дворце Гейдара Алиева почтили память жертв трагедии 20 Января
Социум 17:43
Еврокомиссия готова поддержать многомиллионные транспортные проекты в Азербайджане
Бизнес 17:42