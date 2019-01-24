Хады Раджабли: Большинство поступающих обращений связано с адресной социальной помощью

24 января 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большинство поступающих к нам обращений связано с адресной социальной помощью. Часть из них положительно рассмотрена соответствующими структурами, сказал в четверг на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Азербайджана председатель комитета Хады Раджабли, сообщает Trend.

По его словам, в комитет поступили 648 обращений, 579 из которых заявления и жалобы.

Председатель комитета добавил, что среди них также имеются обращения, связанные с инвалидностью.

Раджабли подчеркнул, что Азербайджан - одна из стран, проводящих реформы, и серьезно занимается социальными реформами.

Отметим, что на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике обсуждались отчет осенней сессии 2018 года и законодательный план весенней сессии 2019 года. На осенней сессии прошлого года в комитете были обсуждены и рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании 45 вопросов, в том числе 21 законопроект.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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