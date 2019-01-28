Минздрав Азербайджана о ситуации с сезонным гриппом

БАКУ /Trend/ - В ходе лабораторных исследований проб, взятых у лиц с респираторной инфекцией в текущем осенне-зимнем сезоне в Азербайджане, в редких случаях были выявлены вирусы сезонного гриппа, и не зафиксировано случаев со смертельным исходом, сказала в понедельник Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева.

По ее словам, у лиц с подозрением на грипп, или которые болеют ОРВИ, берутся соответствующие анализы.

Алиева подчеркнула, что в связи с вирусом H1N1 в соседней Грузии проинформированы все погранично-пропускные пункты Азербайджана, и предпринимаются меры для предотвращения его перехода в страну. «На пограничных пунктах созданы условия по выявлению и изоляции лиц с высокой температурой. Медучреждения проводят меры по эпидемиологическому контролю на местах», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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