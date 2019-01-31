Азербайджанский спортсмен завоевал два "серебра" на Кубке мира по плаванию

31 января 2019 21:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Федерация плавания Азербайджана успешно начала 2019 год. Азербайджанский спортсмен Максим Шемберев завоевал две серебряные медали на Кубке мира в Люксембурге, сказал в четверг Trend старший тренер по плаванию сборной страны Рашад Абдурахманов.

Он отметил, что серебро было завоевано на дистанциях в 400 метров комплексом и на дистанции в 1500 метров.

Как сказал Абдуррахманов, в настоящее время Шемберев готовится к самому ответственному соревнованию этого года – Чемпионату мира по плаванию, который состоится 20-28 июля в Кванджу (Республика Корея).

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