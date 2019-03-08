Жители Баку за январь на продовольствие и напитки потратили более 720 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Объем торгового оборота в Баку в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года вырос на 3,5 процента и составил 1 миллиард 557,7 миллиона манатов, сообщает Trend.

Стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, алкогольных напитков и табачной продукции выросла на 3 процента и составила 720,6 миллиона манатов, объем проданных непродовольственных товаров вырос на 4 процента и составил 837,1 миллиона манатов.

27,3 процента продовольственной продукции продано в предприятиях со статусом юридического лица, 64 процента - в торговых объектах, принадлежащих частным предпринимателям, 14,7 процента - в продуктовых рынках.

За январь этого года в розничной торговой сети в электронной форме было продана продукции на 2,9 миллиона манатов, что по сравнению с прошлым годом меньше на 20,4 процента. Этим методом продажи была реализована непродовольственная продукция.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: )

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