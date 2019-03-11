Какими именами реже всего называют детей в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние пять лет новорожденным мальчикам реже всего давали имена Акбар, Эмин, Эльмир, Фуад, Субхан, Давуд, Сенан, Фатех.

В результате исследований, проведенных Trend на основе статистических данных министерства юстиции, стало известно, что за последние пять лет 12 507 новорожденных мальчиков в стране назвали Юсиф, и лишь 1236 мальчиков назвали Акбар, 1225 мальчиков – Эльмир, 1205 мальчиков – Эмин, 1185 мальчиков – Давуд, 1147 мальчиков – Фуад, 1145 мальчиков – Санан, 1129 мальчиков – Онур, 1084 мальчика – Субхан.

Новорожденным девочкам реже всего давали имена Нармин, Севиндж, Лала, Ляман, Нигяр, Айтадж, Асмар.

За последние пять лет девочек чаще называли Захра. Так за прошедший период это имя дали 11 918 новорожденным девочкам. Но за прошедший период всего 1546 новорожденным девочкам дали имя Нармин, 1526 девочкам – Нигяр, 1429 девочкам – Ляман, 1306 девочкам – Севиндж, 1032 девочкам – Айтадж, 1031 девочкам – Лала, 1022 девочкам – Асмар.

В целом, за прошедший период в Азербайджане, кроме имени Захра, самыми популярными именами среди девочек были Нурай (8561 девочка), Фатима (7217 девочек), Айлин (6675 девочек), Марьям (6404 девочки) и другие.

Новорожденным мальчикам, кроме имени Юсиф, чаще давали имена Али (9087 мальчиков), Гусейн (8921 мальчик), Омар (6696 мальчиков), Мухаммед (5861 мальчик).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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