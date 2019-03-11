Пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в Баку, будут размещены в отеле

11 марта 2019 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании "Уральские Авиалинии", совершивший экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, вылетит в Москву утром 12 марта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, пассажиры рейса Бахрейн-Москва будут размещены в отеле.

Специалисты пока продолжают осмотр самолета А321 авиакомпании «Уральские Авиалинии», который совершил аварийную посадку в Баку по подозрению наличия бомбы на борту.

Напомним, что самолет «Уральских Авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек.

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