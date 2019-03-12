Будут ли в Азербайджане первоклассникам преподавать те же учителя, что и в дошкольных группах?

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос о преподавании детям в первом классе тех же учителей, что и в дошкольной группе.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство образования, с учетом пожеланий родителей детей, обучающихся в дошкольных группах, планируется, что классы будут укомплектованы так же, как и в этих группах, и детям будут преподавать те же учителя. Это правило распространяется на учителей, которые преподают в дошкольных группах в 2018-2019 учебном году, и на классы, в которых эти учителя будут преподавать в следующем учебном году.

В министерстве отметили, что нет необходимости в регистрации для приема в первый класс детей, обучающихся в дошкольных подготовительных группах. Начиная с 11 марта, эти дети будут автоматически приняты в первый класс школы, в которой они проходили подготовку. Об этом родителям детей 11-12 марта будет отправлено уведомление.

Отметим, что с 13 марта начнется регистрация для приема детей в первый класс государственных общеобразовательных школ на 2019-2020 учебный год посредством электронной системы.

Согласно приказу министра образования, регистрация детей будет вестись с помощью электронной системы не только в Баку, но и в Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нафталане, Абшеронском, Самухском, Евлахском районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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