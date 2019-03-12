В словарь азербайджанских имен войдут около 800 новых имен

12 марта 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане идет работа над новым изданием толкового словаря имен. Об этом во вторник сказала Trend зампредседателя Комиссии по терминологии при Кабмине Саялы Садыхова.

По ее словам, в Азербайджане необходимо пересмотреть список имен.

Садыхова добавила, что усовершенствованное издание словаря с пояснением имен было выпущено в 2014 году. В него было включено около 7500, и исключено около 1700 таких имен, как Колхоз, Совхоз, Ансамбль, Райком и др.

"Система имен отражает национальный менталитет каждого народа. И наша цель - сохранить этот менталитет», - сказала она.

Садыхова считает важным просвещение родителей в этом вопросе. «Родители должны называть детей такими именами, чтобы, повзрослев, детям не пришлось менять их», - сказала она.

Она добавила, что за последние годы в Азербайджане появились новые имена, и в предварительную версию издания включено около 800 новых имен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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