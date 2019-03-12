Экстренно севший в Баку самолет "Уральских авиалиний" приземлился в Москве

БАКУ /Trend/ - В Москве приземлился самолет "Уральских авиалиний", который накануне вынужденно совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку из-за угрозы взрыва, сообщает во вторник Trend со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, самолет приземлился в аэропорту Домодедово в 12:38 по московскому времени.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник в 14:56 по бакинскому времени совершил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.



Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек.

Сообщалось, что причина аварийной посадки - подозрение командира ВС на наличие бомбы на борту самолета. Однако, оперативно-следственная группа, состоящая из сотрудников правоохранительных органов Азербайджана, и состав специального назначения, используя технические, кинологические и другие средства, провели в самолете комплексную антитеррористическую проверку и не выявили взрывчатых веществ и устройств в самолете.

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