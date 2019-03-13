В Азербайджанском парламенте изучают возможности для сокращения репетиторства среди учителей

13 марта 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Законопроект «Об общем образовании» может быть вынесен на обсуждение парламента Азербайджана в третьем чтении.

Об этом в среду во время выступления на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по науке и образованию сказал председатель комитета Иса Габиббейли.

По словам председатель комитета, во время обсуждения законопроекта «Об общем образовании» был поднят вопрос о необходимости предотвращения репетиторства среди учителей.

«В ходе обсуждений, было, в частности, предложено повысить зарплату учителей, что помогло бы заметно сократить масштабы этого явления», - сказал Габиббейли.

Председатель парламентского комитета также отметил, что ведется регулярная работа по увеличению заработной платы учителей.

Было принято решение о вынесение законопроекта на третье чтение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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