В Баку состоялась жеребьевка Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду состоялась встреча глав и представителей делегаций, прибывших на Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

В своем выступлении на встрече генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде отметила, что в этом году количество участников увеличилось, так как данные соревнования дадут гимнастам шанс на получение лицензии на Олимпийские Игры-2020.

Технический представитель Международной федерации гимнастики (FIG) по женской спортивной гимнастике Ким Дауделл и технический представитель FIG по мужской спортивной гимнастике Джефф Томсон выразили признательность Организационному комитету Федерации гимнастики Азербайджана за блестяще проведенную работу.

"Я еще раз хотел бы выразить искреннюю благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за их превосходную работу в организации многочисленных соревнований", - отметил Томсон.

Далее прошла жеребьевка Кубка мира по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, который состоится в Баку 14-17 марта в Национальной арене гимнастики и соберет сильнейших гимнастов из 41 страны.

Отметим, что соревнование имеет важное значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представят гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова

(Авторы: Джани Бабаева, Ляман Зейналова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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