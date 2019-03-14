Азербайджанские гимнасты Мурад Агарзаев и Никита Симонов прошли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты Мурад Агарзаев и Никита Симонов прошли в финал Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Мурад Агарзаев с результатом 14.066 балла прошел в финал Кубка мира в вольных упражнениях, а Никита Симонов набрав 14.433 балла прошел в финал Кубка в упражнениях на кольцах.

В Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны. Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Азербайджан на Кубке мира по спортивной гимнастике представляют гимнасты Мурад Агарзаев, Иван Тихонов, Никита Симонов и гимнастка Марина Некрасова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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