В Баку определились победители Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне

БАКУ /Trend/ - Японский гимнаст Кохэй Камэяма с результатом 15,233 баллов выиграл золотую медаль проводимого в Баку Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в упражнениях на гимнастическом коне.

На втором месте с результатом 14,833 баллов французский гимнаст Сирил Томмазоне, на третьем месте – китайский спортсмен Венг Хао (14,033 баллов).

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 14-17 марта проходит Кубок мира FIG по мужской и женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют гимнасты из 41 страны.

Кубок имеет большое значение для спортсменов, которые хотят попасть на Летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

(Автор: Джани Бабаева)

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