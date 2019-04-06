Госкомитет Азербайджана готовится принять важные документы в сфере защиты детей, нуждающихся в особой заботе

6 апреля 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обеспечение и защита прав детей – одно из приоритетных направлений государственной политики, проводимой Азербайджаном в этой сфере.

Об этом в субботу, во время выступления в Центре Гейдара Алиева на первом конгрессе детей, нуждающихся в особой заботе - "Различные личности", сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова, сообщает Trend.

Председатель Госкомитета отметила, что в результате успешной политики, проводимой Президентом Азербайджана, сегодня достигнуты значительные успехи в сфере прав детей.

«В Азербайджане существует очень сильная законодательная база в сфере защиты прав человека», - отметила Гусейнова.

Председатель Госкомитета добавила, что в этой сфере планируется подготовить и принять очень важные документы.

«Сегодня в Азербайджане проводятся реформы для того, чтобы сделать доступными услуги в сфере образования, медицины, отдыха и другие услуги. В Азербайджане государство создало все возможные условия для детей, нуждающихся в особой заботе. Стоит особо отметить очень важную и широкомасштабную деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по всестороннему развитию детей», - сказала Гусейнова.

Гусейнова также предложила изменить слова «с ограниченными возможностями здоровья» в названиях некоторых учреждений.

«Использование слов «с ограниченными возможностями здоровья» может создать определенные проблемы в интеграции в общество таких детей. Такое название будто бы клеймо на детях. Было бы лучше, вновь рассмотреть их использование», - добавила председатель Госкомитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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