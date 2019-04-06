Родился 10-миллионный житель Азербайджана

6 апреля 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку родился 10-миллионный житель страны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

В Баку 6 апреля в 03:30 родился 10-миллионный житель Азербайджана.

Вес девочки, родившейся в семье граждан Азербайджана Рауфа Гасанова и Нигяр Оджаговой, составляет 3,6 килограмма, рост - 52 сантиметра. Ребенок полностью здоров и находится под присмотром профессиональных медицинских работников.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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