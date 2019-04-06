В Центре Гейдара Алиева состоялся конгресс Fərqli Fərdlər (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялся первый Конгресс Fərqli Fərdlər, посвященный детям с особенностями развития, сообщает Trend.

Конгресс призван привлечь максимальное внимание общества к вопросам развития и воспитания детей с особенностями развития, создать диалог между родителями, специалистами и педагогами и поддержать заданный государством тренд на расширение инклюзивного общества.

На открытии конгресса выступили председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, заместитель министра образования Идрис Исаев, заведующий департаментом международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, вице-президент BP по связям, иностранным делам, стратегии и региону Бахтияр Асланбейли. Отметив, что защита прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики, они рассказали о мерах, предпринятых по интеграции в общество детей, нуждающихся в особой защите.

Первый конгресс Fərqli Fərdlər был организован при поддержке министерства образования Азербайджана, Фонда Гейдара Алиева, Центра Гейдара Алиева, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Главным партнером конгресса выступает BP. Мероприятие также поддерживается брендом Shokki Mokki, а также компаниями Halliburton, ACE Group Consultants, Art Trio, Credo и CTS Translation. Организационную поддержку оказывает общественное объединение Birgə və Sağlam.

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