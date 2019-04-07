Молодежь Наримановского района устроила флэшмоб под названием "Десять миллинов" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед Центром Гейдара Алиева при организационной поддержке Исполнительной власти Наримановского района и районного управления молодежи и спорта состоялся флэшмоб под названием "Десять миллионов"с участием молодежи района, сообщает Trend со ссылкой на ИВ Наримановского района.

На флэшмобе, который был организован в связи с рождением 10-миллионного гражданина Азербайджана, приняли более 200 молодых людей района.

Флешмоб вызвал большой интерес у молодежи, людей, отдыхающих вокруг Центра и туристов.

(Текст: Али Гасымов)

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