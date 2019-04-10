Шариф Шарифов завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе

10 апреля 2019 22:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Олимпийский чемпион Шариф Шарифов стал обладателем золотой медали на чемпионате Европы по вольной борьбе, проходящем в Бухаресте, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

Подключившись к борьбе за медаль в весовой категории 92 кг сразу с 1/4 финала, Шарифов одолел своего соперника из России Магомеда Гурбанова со счетом 6:2 и прошел в полуфинал. Не оставив шансов в полуфинале своему сопернику из Грузии Ираклию Мтситури (8:2), Шариф Шарифов успешно вышел в финал.

В финале же азербайджанский борец одержал уверенную победу над представителем Польши Матеушем Барановски - 9:1.

Выиграв золотую медаль чемпионата Европы, Шарифов стал первым азербайджанским борцом, который завоевал золотые медали Олимпиады, чемпионата мира и чемпионата Европы.

(Автор: Али Гасымов)

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