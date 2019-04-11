В Азербайджане закончился прием документов в связи с созданием нового новостного канала

11 апреля 2019 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился прием документов в связи с созданием нового общереспубликанского новостного канала.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР), прием документов, объявленный в связи с открытием нового общереспубликанского новостного канала, сегодня завершен.

Для участия в конкурсе, длившемся с 11 марта по 11 апреля, в НСТР в качестве претендентов подали требуемые документы три компании – ООО «Аналитический информационный центр Real» (Real TV), ООО "TV Media Azerbaijan" и ООО "RTV". Результаты конкурса будут рассмотрены на заседании Совета.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Редактор: Талех Агавердиев)

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